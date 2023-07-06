لحظة اختطاف شاب فلسطيني قرب جامعة القدس .. فيديو

خطف مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاب فلسطيني قرب جامعة القدس المفتوحة بطولكرم.

نشرت صفحة المركز الفلسطيني للإعلام، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من قوات الاحتلال، وهي تجبر شاب على الصعود لسيارة دفع رباعية، بقوة السلاح.

مشاهد جديدة من اختطاف قوة إسرائيلية خاصة لشاب قرب جامعة القدس المفتوحة بطولكرم pic.twitter.com/ExKqqgpCTR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 6, 2023

أصيب مستوطنين إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقرب من كدوميم غرب نابلس، فى عملية دهس عند مفترق جيت في الضفة وقامت القوات الإسرائيلية، بتحييد منفذى الهجوم، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، تسعة مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من منطقتى سيلة الظهر، وطورة جنوب محافظة جنين شمال الضفة الغربية، والتي شهدت عدوانا إسرائيليا استمر يومين وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا من بينهم 4 أطفال، إضافة إلى نحو 140 مصابًا.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي شابا من محافظة قلقيلية، الواقعة شمال غرب الضفة، فيما جرى اعتقال شابين من قرية كفر نعمة في منطقة غرب مُحافظة رام الله المليئة بالمستوطنات الإسرائيلية، وسط الضفة الغربية.

وفي محافظة الخليل، جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد تفتيش منزله فى منطقة يطا.