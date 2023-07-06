عاجل
الإسكندرية كاملة العدد خلال أسبوعين.. 3 ملايين زائر يوميًا (فيديو)
الخميس 06 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بكري: مجلس النواب مستمر حتى انتهاء مدته الدستورية .. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، حقيقة حل مجلس النواب وإجراء انتخاباته مع الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل.

وقال بكري، إن الشائعة سرت بين عدد من النواب وبعض الناس الذين تحدثوا عن الأمر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، كاشفًا أنه تواصل مع مصدر مسئول ونفى الشائعة جملة وتفصيلًا وأكد أن المجلس مستمر وسيكمل مدته الدستورية حتى عام 2025.

txt

بكرى: الرئيس السيسي نيته خالصة ويريد لمصر الوقوف على رجليها (فيديو)

txt

بكري يستنكر سوء استغلال واقعة ضابط القاهرة الجديدة .. المتهم وحيد أمه وأبوه (فيديو)

ونوه إلى أن الشارع المصري سواء الحزبي والسياسي يستعد للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2024، مشيرًا إلى أنها تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها استكمال للمراحل الانتخابية السابقة.

وتمنى الإعلامي مصطفى بكري أن يترشح العديد من الأسماء القوية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فالكل مدعو والكل له الحق في تأييد الرئيس السيسي أو الاختلاف مع بالأدب ودون تجريح أو تعريض الأمن القومي للخطر.

ولفت إلى أنه هناك جهد مبذول لتنقية الكشوف الانتخابية واستبعاد الأشخاص المتوفين منها؛ لأن العالم يتابع مصر، مردفًا: “الانتخابات التركية أحدثت حالة إعجاب في العالم بأسره بسبب شفافيتها واقتراب نسب الفوز بين المتنافسين”، جاء ذلك خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد.

 

مواد متعلقة

بكري يحذر من استغلال حادث مدينتي للتشويه .. الجيش والشرطة والشعب أشقاء

مصطفى بكري يروي كواليس ثورة 30 يونيو.. فيديو

بكري يفتح النار على أحمد طنطاوي.. هانت عليك أرواح الشهداء (فيديو)

بكري يهاجم أحمد طنطاوي ويكشف تفاصيل لقائه السري بأيمن نور.. فيديو

مصطفى بكري يروي شهادته عن سنة حكم الإخوان.. فيديو

بكري يسخر من مجلة بريطانية رشحت محمد صلاح للرئاسة.. كلام عيال في ابتدائي
الجريدة الورقية