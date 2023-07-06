بكري: مجلس النواب مستمر حتى انتهاء مدته الدستورية .. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، حقيقة حل مجلس النواب وإجراء انتخاباته مع الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل.

وقال بكري، إن الشائعة سرت بين عدد من النواب وبعض الناس الذين تحدثوا عن الأمر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، كاشفًا أنه تواصل مع مصدر مسئول ونفى الشائعة جملة وتفصيلًا وأكد أن المجلس مستمر وسيكمل مدته الدستورية حتى عام 2025.

ونوه إلى أن الشارع المصري سواء الحزبي والسياسي يستعد للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2024، مشيرًا إلى أنها تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها استكمال للمراحل الانتخابية السابقة.

وتمنى الإعلامي مصطفى بكري أن يترشح العديد من الأسماء القوية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فالكل مدعو والكل له الحق في تأييد الرئيس السيسي أو الاختلاف مع بالأدب ودون تجريح أو تعريض الأمن القومي للخطر.

ولفت إلى أنه هناك جهد مبذول لتنقية الكشوف الانتخابية واستبعاد الأشخاص المتوفين منها؛ لأن العالم يتابع مصر، مردفًا: “الانتخابات التركية أحدثت حالة إعجاب في العالم بأسره بسبب شفافيتها واقتراب نسب الفوز بين المتنافسين”، جاء ذلك خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد.