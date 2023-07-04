وزير الزراعة يبحث التوسع في إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد السيد القصير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتوسع حاليا في انتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، والتي تعطي أعلى انتاجية ممكنة، بهدف دعم المزارعين، وزيادة دخولهم، فضلا عن زيادة الانتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار القصير، خلاله لقائه مع إحدى الشركات العاملة في إنتاج التقاوي، بحضور بعدد من قيادات الوزارة الى امكانية عقد شراكات مع القطاع الخاص للوصول إلى منظومة انتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية تضمن توفير كميات التقاوي المعتمدة لتغطية المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف الوزير أن الجهات البحثية التابعة للوزارة، تنتج درجتي تقاوي المربى والأساس للمحاصيل الحقلية حسب الخطة الاستراتيجية المعدة سلفا لتغطية احتياجات الادارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوي المعتمدة والتي يتم توزيعها على المزارعين بحيث تغطي المساحات المطلوبة بالتقاوي المحسنة حيث يعتبر هذا أحد أهم عوامل زيادة الانتاجية و التوسع الرأسي من خلال تضييق الفجوة بين القدرة الانتاجية و متوسط عام الجمهورية، ذلك لزيادة الانتاج الكلي بما يسهم في تخفيض فاتورة الاستهلاك وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل التحديات المناخية ونقص إمدادات الغذاء العالمية ولضمان تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأوضح القصير أن الوزارة تسهم أيضاً في عمليات الرقابة على التقاوي، من خلال الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وهي جهة مستقلة بالوزارة، معنية بالرقابة علي جميع مراحل إنتاج التقاوي حتى تصل إلى المزارعين ويتم رفض أي تقاوي تخالف المواصفات القياسية لأي صنف يتم إنتاجه تجاريا.