الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العثور على طفلين بين جبال الطائف غرب السعودية (شاهد)

لقاء الأهل بالطفلين
لقاء الأهل بالطفلين

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" فيديو يوثق موقف إنساني وهو حظة فرح وسرور عمت وجوه أهل طفلين بعد العثور عليها.

وكان الطفلان تائهين في الجبال شرق مدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية، وعادوا إلي ذويهم سالمين.

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عمر الطفلان

ويبلغ عمر أحد الطفلين 4 سنوات والثاني 3، بعد أن ضلا طريقهما إلى البيت أثناء اللعب، وابتعدا مسافة 7 كيلومترات.

حذر رواد وسائل التواصل من الانشغال عن الأطفال، وتركهم عرضة لخطر الضياع، خاصة خلال الإجازات، وعند الخروج إلى الأماكن المفتوحة مثل الأودية والجبال، التي قد تشكل خطراً على حياتهم.

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