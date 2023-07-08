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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يقترب من الأعلان عن صفقة كانج إن لي

كانج إن لي
كانج إن لي

يقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الإعلان عن حسم التعاقد مع  كانج إن لي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا الإسباني .

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باريس سان جيرمان يتعاقد مع سكرينيار

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تفاصيل عقد سكرينيار مع باريس سان جيرمان

وبحسب فابريزيو رومانوالصحفي المختص في سوق الأنتقالات  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لا شك في أن كانج إن لي وقع لصفوف باريس سان جيرمان، حيث تمت الموافقة على الصفقة الشهر الماضي واكتملت الفحوصات الطبية بالفعل".

وأضاف: "إنها مسألة أيام لبيان النادي الرسمي، حيث وافق كانج إن لي على توقيع عقد لمدة خمس سنوات مع باريس سان جيرمان".

 تعد صفقة  كانج إن لي هي رابع صفقات بي إس جي خلال المركياتو الصيفي الجاري وذلك بعد التعاقد مع  الإسباني ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد، سكرينيار مدافع ميلان الايطالي، و مانويل أوجارتي نجم خط وسط سبورتنج لشبونة.

في سياق متصل نجحت إدارة نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في التعاقد  مع مدرب برشلونة وإسبانيا السابق لويس إنريكي بعقد يمتد لعامين بعد انفصاله عن كريستوف جالتييه اليوم الأربعاء.

وقاد إنريكي برشلونة إلى ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015، بينما بلغ مع إسبانيا الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا 2020.

ورحل إنريكي عن منتخب إسبانيا بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس العالم 2022.

 

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