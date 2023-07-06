تفاصيل عقد سكرينيار مع باريس سان جيرمان

نجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع المدافع السلوفاكي سكرينيار، لاعب إنتر ميلان السابق، لتدعيم صفوف ألبي أس جي، خلال الموسم الجديد.



وكشف النادي العاصمي في بيان رسمي منذ قليل، عن توصله لاتفاق نهائي مع المدافع السلوفاكي، والذي انتهى تعاقده مع النادي الباريسي، وانتقل بشكل مجاني لباريس سان جيرمان.



ووقع سكرينيار عقداً لمدة 5 سنوات يبدأ من يوليو الحالي حتى نهاية يونيو 2028 المقبل.



في سياق متصل، استطاع باريس سان جيرمان اتمام تعاقده مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، من أجل قيادة الفريق العاصمي خلال الموسم المقبل، خلفًا للألماني كريستوف جالتيه، والذي رحل بسبب عدم تحقيق طلب الجماهير الباريسية بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.



وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد رحل عن البي أس جي بعد انتهاء عقده مع الفريق، لينتقل لإنتر ميامي الأمريكي.

في السياق ذاته، لم يتحدد بعد مصير الدولي الفرنسي كيليان مبابي، بعد التكهنات التي أُثيرت حول مستقبل اللاعب مع الفريق.



وتأمل إدارة باريس سان جيرمان في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث تبحث الإدارة العاصمية في تحقيق لقب دوري الأبطال خلال الموسم المقبل.