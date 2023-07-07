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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسباب كتلة القلب.. العيب الخلقي أبرزها

كتلة القلب
كتلة القلب

كتلة القلب.. في كل مرة ينبض قلبك، تنتقل إشارة كهربائية من الحجرات العلوية إلى الحجرات السفلية على طول الطريق ، تخبر الإشارة قلبك أن ينقبض ويضخ الدم.

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عندما يتم إبطاء هذه الإشارة أو منعها من إرسال رسالتها ، فإنها تسبب حالة تسمى كتلة القلب ويؤثر هذا على معدل ضربات قلبك وإيقاعها ، أو عدد مرات دقاته ونمط تلك الضربات.

 

أسباب كتلة القلب

بعض الناس يولدون مع كتلة القلب. في حالات أخرى ، يتطور لاحقًا في الحياة، وإذا ولدت به ، فإنه يسمى إحصار القلب الخلقي تشمل الأسباب ما يلي:

أحد أمراض المناعة الذاتية: الأمراض ، مثل الذئبة ، يمكن أن تنتقل عن طريق أمك في بروتينات معينة عبر الحبل السري.

عيب خلقي: ربما لم يتطور قلبك بشكل صحيح في الرحم. غالبًا لا يعرف الأطباء أسباب هذه العيوب الخلقية.

إذا كان لديك كتلة قلب لم تولد بها ، يسميها الأطباء كتلة القلب "المكتسبة" وهو النوع الأكثر شيوعًا تشمل الأسباب ما يلي:

1- أنواع معينة من الجراحة التي تؤثر على النظام الكهربائي للقلب

2- التغييرات في جيناتك

3- الضرر الناجم عن نوبة قلبية

4- مشاكل في القلب مثل انسداد الشرايين والتهاب عضلة القلب وفشل القلب

5- اضطرابات العضلات أو أمراض أخرى

6- بعض الأدوية

 

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