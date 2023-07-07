أسباب كتلة القلب.. العيب الخلقي أبرزها

كتلة القلب.. في كل مرة ينبض قلبك، تنتقل إشارة كهربائية من الحجرات العلوية إلى الحجرات السفلية على طول الطريق ، تخبر الإشارة قلبك أن ينقبض ويضخ الدم.

عندما يتم إبطاء هذه الإشارة أو منعها من إرسال رسالتها ، فإنها تسبب حالة تسمى كتلة القلب ويؤثر هذا على معدل ضربات قلبك وإيقاعها ، أو عدد مرات دقاته ونمط تلك الضربات.

أسباب كتلة القلب

بعض الناس يولدون مع كتلة القلب. في حالات أخرى ، يتطور لاحقًا في الحياة، وإذا ولدت به ، فإنه يسمى إحصار القلب الخلقي تشمل الأسباب ما يلي:

أحد أمراض المناعة الذاتية: الأمراض ، مثل الذئبة ، يمكن أن تنتقل عن طريق أمك في بروتينات معينة عبر الحبل السري.

عيب خلقي: ربما لم يتطور قلبك بشكل صحيح في الرحم. غالبًا لا يعرف الأطباء أسباب هذه العيوب الخلقية.

إذا كان لديك كتلة قلب لم تولد بها ، يسميها الأطباء كتلة القلب "المكتسبة" وهو النوع الأكثر شيوعًا تشمل الأسباب ما يلي:

1- أنواع معينة من الجراحة التي تؤثر على النظام الكهربائي للقلب

2- التغييرات في جيناتك

3- الضرر الناجم عن نوبة قلبية

4- مشاكل في القلب مثل انسداد الشرايين والتهاب عضلة القلب وفشل القلب

5- اضطرابات العضلات أو أمراض أخرى

6- بعض الأدوية