تمنع أمراض القلب والسرطان .. فوائد مهمة للبطاطس

على الرغم من أن البطاطس المقلية والمطهية قد تكون غنية بالدهون والسعرات الحرارية ، إلا أن البطاطس نفسها خالية من الدهون والكوليسترول وكذلك منخفضة الصوديوم، وعند تحضيرها بالطريقة الصحيحة ، يمكن أن تقدم البطاطس طبقًا لذيذًا وصحيًا.

وتعد البطاطس مصدرًا جيدًا للألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن عن طريق إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، ويمكن أن تساعد الألياف في الوقاية من أمراض القلب عن طريق الحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم تحت السيطرة، كما أن البطاطس مليئة بمضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من الأمراض والفيتامينات التي تساعد جسمك على العمل بشكل صحيح.

وتوفر البطاطس الفوائد الصحية التالية:

صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في البطاطس هي نوع خاص يسمى "النشا المقاوم" ، والتي لها فوائد صحية لكل من الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان وتسبب غازات أقل من الأنواع الأخرى من الألياف. يمكنك زيادة كمية النشا المقاوم في البطاطس عن طريق طهيها قبل الموعد بيوم وتبريدها في الثلاجة طوال الليل. لا تتردد في إعادة تسخينها قبل تناول الطعام.

منع أمراض القلب والسرطان

البطاطس مليئة بمضادات الأكسدة - وهي مركبات تحارب الجذور الحرة من التسبب في تلف خلايا، ويقلل النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

يخفض ضغط الدم

قشرة البطاطس المخبوزة مصدر كبير للبوتاسيوم والمغنيسيوم، وعندما لا يكون لديك ما يكفي من البوتاسيوم في نظامك الغذائي ، يحتفظ جسمك بالصوديوم الزائد ، وتؤدي زيادة الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم في خفض ضغط الدم وحماية القلب وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.