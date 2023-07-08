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السبت 08 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عودة حجاج بيت الله

عودة 3074 حاجًا إلى مصر بعد أداء الفريضة

عودة حجاج بيت الله
عودة حجاج بيت الله إلى مصر

 عودة حجاج بيت الله إلى مصر.. يعود خلال الأيام الجارية حجاج بيت الله الحرام إلى مصر بعد أداء فريضة الحج، واليوم كشف أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، عن الانتهاء اليوم من تفويج آخر فوج من حجاج الجمعيات من مطار جدة إلى القاهرة.

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 فريضة الحج:

 وفي تصريحات له  قال عبدالموجود إن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى البلاد وصل إلى 3074 حاجًا، مشيرًا إلى أن البعثة تبدأ تفويج باقي الحجاج من المدينة المنورة بدءًا من غد الأحد وحتى 14 يوليو الجاري.

  حجاج بيت الله:

 وأشار رئيس البعثة إلى متابعته عمل فرق البعثة المنتشرة بالفنادق مقر إقامة الحجاج وأيضًا الموجودين بالمطارات للتأكد من جودة سير الإجراءات المتبعة للتأكد من توفير كافة متطلبات الحجاج، لافتًا إلى أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام جيدة دون وجود أي إصابات وأن جميعهم تمكنوا من أداء المناسك بسهولة ويسر.

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