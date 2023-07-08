أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الخضار.. حالة من الإستقرار شهدتها أسعار الخضروات خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجلت أسعار الطماطم سعر طماطم 7 جنيهات، بينما سجلت الفاصوليا نحو 25 جنيها، وسجل الخيار نحو 10 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار صباح اليوم السبت في سوق العبور للجملة، ويذكر أن أسعار الخضروات كانت قد ارتفعت في الاونة الاخيرة على مستوى جميع المحافظات بسبب ارتفاع أسعار الاسمدة، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار الخضراوات اليوم السبت

الخضار

وسجلت سعر الطماطم نحو 7 جنيهات.

وسجلت البطاطس سعر 10 جنيهات.

وسجل سعر البصل نحو 14 جنيها.

وسجلت الكوسة سعر 12 جنيها.

بينما سجل الجزر سعر 12 جنيها.

كما سجلت الفاصوليا سعر 25 جنيها.

بينما سجل الباذنجان الأسود سعر 14 جنيها.

وسجل الباذنجان الرومي سعر 10 جنيهات.

بينما سجل الباذنجان الأبيض نحو 14 جنيها.

كما سجل سعر الفلفل الرومي نحو 17 جنيها.

وسجل سعر الفلفل الألوان نحو 30 جنيها.

كما سجلت سعر الملوخية سعر 15 جنيها.

وسجل الخيار سعر 10 جنيهات.

بينما سجلت سعر البسلة نحو 25 جنيها.

بينما سجلت البامية سعر 40 جنيها.

وسجل الكرنب نحو 15 جنيها للقطعة.

بينما سجل سعر ثوم سعر 20 جنيها.