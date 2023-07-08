هبة هجرس المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة

رشحت اللجنة العليا المختصة باختيار المقرر الخاص المعني بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة الخبيرة الدولية فى مجال الاعاقة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومى للاشخاص ذوى الاعاقة والقومى للمراة لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالمفوضية.

حقوق الانسان

وكانت اللجنة العليا المختصة باختيار المقرر الخاص المعني بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة قد اعلنت القائمة النهائية للمرشحين حيث ضمت القائمة بجانب هبة هجرس 13 خبير من 13 دولة من دول العالم يتنافسون جميعا للفوز بالمنصب .

الامم المتحدة

واوضحت اللجنة انه سوف تجري هذا الاسبوع داخل اروقة الامم المتحدة مرحلة تصفية بين المرشحين الاربعة عشر ليتم اعلان القائمة القصيرة للمرشحين قريبا والتى سوف تضم ثلاث او اربع فائزين على الاكثر يتم اختيار الفائز بالمنصب بالانتخاب من بينهم

مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

ويعد اختيار الخبيرة الدولية فى مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الدكتورة ضمن القائمة النهائية للمرشحين للمنصب انجاز كبير وهام للدولة المصرية والقيادة السياسية فى ملف حقوق الانسان ليس فقط فى جانب انه خطوة هامة فى طريق حصول مصر على مقعد قيادي هام بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة ولكن ايضا لان منافسة احد الرموز المصرية فى مجال الاعاقة على المنصب يلقى الضوء على انجازات الدولة المصرية الكبيرة وغير المسبوقة فى احد اهم ملفات حقوق الانسان ملف حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بما يعنى ذلك من لفت انظار العالم لما حققته القيادة السياسية المصرية على مدار العشر سنوات الماضية من طفرة عظيمة فى مجال حصول هذه الشريحة على حقوقها وما انجز لها على مستوى التشريعات والتمكين الاجتماعي وغيرها من الخدمات.

اختيار هبة هجرس

ومن المتوقع ان يحظى اختيار هبة هجرس ضمن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب مقرر خاص ملف الاعاقة بلجان حقوق الانسان بالامم المتحدة دعم رسمى وشعبى واعلامي واسع وكما من المتوقع ان يتعاظم هذا الدعم فى جانب ما تخوضه هجرس من معركة تنافسية عالمية بين 14 خبير عالمى يمثلون 14 دولة للحصول على المنصب

وجاء اختيارهجرس ضمن القائمة النهائية للمرشحين للمنصب رفيع المستوى بالامم المتحدة تتويجا لرحلة كفاح فى مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة حيث حصلت على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية، فى جانب تشغيل الاشخاص ذوى الاعاقة من جامعة ليدز، إنجلترا، حيث كانت أول مصرية تجمع بين عضوية ثلاث مجالس قومية كبري اولها عضو في مجلس النواب المصري2015 – 2020 وعضو المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة من 2015وحتى الان واختارها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى كاول سيدة ذات اعاقة عضوا بالمجلس القومى للمراة من 2016 وحتى الان وقبل دخولها مجلس النواب شغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة 2015م.

الجمعيات الاهلية

وقد شاركت هجرس مع مجموعة من الجمعيات الاهلية لمد ممثل الإعاقة في لجنة الخمسين لصياغة مسودة الدستور المصري لعام 2014، بحيث تضمن 11 مادة خصصت للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لأول مرة في تاريخ صياغة الدساتير المصرية . وبمجرد انضمامها للبرلمان عضوة على مقعد الاشخاص ذوي الاعاقة 2015، استحدثت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ونجحت فى تقديم مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اهم القوانين في حياة الاشخاص ذوي الاعاقة في تاريخهم على الاطلاق وتم اقراره من مجلس النواب واصدره السيد الرئيس برقم 10 لسنة 2018 كما نجحت في تضمين قانون الخدمة المدنية لعدد كبير من الحقوق للأشخاص ذوي الاعاقة

وعلى المستوى العربي والدولي شاركت هجرس في صياغة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونتيجة لعملها الدؤوب في صياغة الاتفاقية، تم ترشيحها من التحالف الدولي للإعاقة لإلقاء البيان الختامي كممثل للمجتمع المدني العالمي في ختام الاتفاقية 2006.

أول مصرية عربية

وتعد هبة هجرس أول مصرية وعربية تشارك لعدة سنوات متتالية ممثلة لبلدها في اعمال مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة السنوي بالأمم المتحدة كما شاركت ضمن الوفد المصري ممثلة للنساء ذات الاعاقة في الاجتماعات السنوية للجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لعام 2017 واختارتها الأمم المتحدة للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى ضمن أفضل 7خبراء في قضايا الاعاقة والنوع الاجتماعي على مستوي العالم بهدف وضع آليات عمل تضمين الفتيات والنساء ذات الاعاقة في خطط الامم المتحدة للتنمية المستدامة وصياغة مقترح بيان الامين العام للأمم المتحدة حول الاعاقة الذي القاه امام الجمعية العامة سبتمبر 2016 كما شاركت كخبيرة دولية في مجال الاعاقة في عدد كبير من الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصفة الدولية في معظم دول العالم.

المنظمة العربية للاشخاص المعاقين

وتعد هجرس عضو مؤسس "للمنظمة العربية للأشخاص المعاقين"، حيث تولت لجنة شؤون المرأة من الفترة 1998-2008. وكانت هجرس اول سيدة مصرية يدعوها البرلمان الإنجليزي للمشاركة في احتفالات 100 عام على دخول المرأة الانجليزية البرلمان 2018 و شاركت ضمن وفد برلماني مصري في اجتماعات بالبرلمان الأوربي حول ملفات حقوق الانسان 2016 وخلال المشاركة قدم البرلمان الأوربي لها ولمصر اعتذار رسمي على اخفاقه في تطبيق حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة كما يجب

وشاركت هجرس ضمن نخبة محدودة من الخبراء في العالم في تقييم اداء المقرر الخاص للأمم المتحدة وانشطته في دول العالم 2020 كما اختارتها منظمة الصحة العالمية WHOعضو الفريق الاستشاري رفيع المستوي من الخبراء العالميين في كتابة التقرير العالمي للتكنولوجيا المساعدة وإدارة جلسة اقليمية لمراجعة التقرير الاممي حول التكنولوجيا المساعدة في حياة الاشخاص ذوي الاعاقة 2020

منظمة الصحة العالمية

كما شاركت في التقييم السريع والاستجابة الصحية الدامجة للإعاقة في فترة كوفيد 19 الذي نفذته منظمة الصحة العالمية WHO ومؤخرا تم اختيارها رئيس فريق العمل لكتابة العقد العربي الثاني للاشخاص ذوي الاعاقة 2023-2032 لجامعة الدول العربية