غيابات الزمالك أمام فيوتشر

تشهد قائمة الزمالك المستدعاة لمواجهة فيوتشر عدد من الغيابات في اللقاء المقرر بينهما غدا السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تضم قائمة غيابات الزمالك 11 لاعبا هم محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا للإصابة وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر للتواجد مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

كما يغيب الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر للانقطاع عن التدريبات وسامسون أكينيولا لأسباب فنية.

قائمة الزمالك أمام فيوتشر

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - محمود شبانة - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - علي ياسر - محمد صلاح.

ويتنافس الزمالك وفيوتشر على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، ويليه الزمالك رابعا برصيد 56 نقطة.

وخاض الزمالك31 مباراة خاضها في المسابقة المحلية حتى الآن، فاز في 16 وتعادل في 8 وخسر 7 لقاءات، بينما لعب فيوتشر 32 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن، تمكن من الانتصار في 15 لقاء والتعادل في 13 والخسارة في 4 لقاءات.

ويتقى للزمالك مباراة مؤجلة أمام الأهلي في قمة الدوري المصري ستقام يوم 13 يوليو الجاري في تمام الثامنة والنصف مساء.

تقام مباراة فيوتشر ضد الزمالك، مساء السبت المقبل 8 يوليو، في التاسعة مساء ضمن مواجهات الجولة الـ 33 من الدوري المصري.