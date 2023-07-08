أسعار العملات صباح اليوم السبت في ماكينات الـ ATM

أسعار العملات.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية والأوروبية خلال فترة التداولات الصباحية اليوم السبت في ثاني أيام الاجازة الاسبوعية في ماكينات الـATM، وفقًا لأخر تحديثات صادرة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، وجاءت أسعار العملات على النحو التالي.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاوروبية والعربية، والتي جاءت على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

العملات العربية

سعر اليورو اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.31 جنيه للشراء، 33.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.97 جنيه للشراء، 39.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.41 جنيها للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.40 جنيه للشراء و34.55 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.43 جنيه للشراء و21.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 8 يوليو 2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم، في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل سعر الدولار في بنك HSBC سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الخليجي

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.