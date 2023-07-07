التفاصيل الكاملة لـ مهرجان العلمين الجديدة

يستعد الوطن العربي لـ انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث من المقرر انطلاقه يوم 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أيضا أن يستقبل مهرجان العلمين الجديدة مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

أمناء مهرجان العلمين الجديدة

ويضم مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة نخبة كبيرة من أهم المتخصصين في الفن والرياضة وكلا من المخرج عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمطرب مصطفي كامل نقيب الموسيقيين والسيناريست محمد عبد الخالق وعماد متعب وحازم امام وحسن المستكاوي ناقد رياضي ومحمد رشوان بطل مصر والدكتور كمال درويش والنقاد طارق الشناوي وعلا الشافعي ودعاء حلمي وآخرين.

وكما يضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، ومنهم عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

أبراج مدينة العملين

تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 48 ألف فدان باستثمارات تتخطى 40 مليار جنيه مصري، وتستوعب المدينة ما يقرب من 4 ملايين مواطن.

تحتوي المدينة على 15 برجا بارتفاع 100 متر فوق سطح البحر بتكلفة 28 مليار جنيه وتتميز المنطقة بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط مباشرة، إلى جانب أطول ممشى سياحي عالمي على شاطئ البحر بطول 14 كيلومترا يعادل كورنيش مدينة الإسكندرية.

كما يقع المجمع التجاري الترفيهي، الذي يعد أول وأكبر مركز ترفيهي وسياحي متكامل في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بإطلالة مباشرة على البحر، أمام منطقة الأبراج ويضم 40 مبنى تتخللها 3 مشايات للكورنيش، كما يضم مركزا تجاريا كبيرا يتضمن أكثر من 350 علامة تجارية، إلى جانب وسائل الترفيه مثل النافورات والسينمات والملاهي والكافيهات ومقرات للبنوك، بالإضافة إلى 6 بحيرات متصلة بمساحة 1700 فدان بالشواطئ.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، التي تعرف بمدينة الفنون، ومقامة على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديو هات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.