مهرجان العلمين الجديدة.. أكبر حدث عالمي على أرض المحروسة

مهرجان العلمين الجديدة 2023.. تصدر محركات البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة الماضية بالتزامن مع انطلاق فعاليته بمدينة العلمين بإعتباره أكبرالاحداث العالمية التي تشهدها مصر الفترة الاخيرة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مهرجان العلمين :

مهرجان العلمين تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل 13 يوليو.

يستمر المهرجان حتى يوم 26 أغسطس المقبل.

يعد أكبر حدث ترفيهي في المنطقة العربية.

العلمين

يعد الحدث الاول والاكبر في الشرق الاوسط.

يتضمن 12 نشاطًا مختلفًا منها الرياضي والفني والترفيهي.

يضم المهرجان أيضًا عرض أزياء عالمي بمشاركة أفضل ١٠ مصممى أزياء فى الوطن العربى.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

كما يشمل حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية و دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، وسباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، وموكب الفراعنة للسيارات.

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين الجديدة 2023.. يتضمن المهرجان سلسلة كبيرة من الحفلات الغنائية الضخمة لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي والنجوم العالميين.

يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

يستقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي.