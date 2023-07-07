الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التوأم السيامي السوري.. تفاصيل 7 ساعات في غرفة العمليات

بوابة الوفد الإلكترونية

أكثر من ساعات تحت الأجهزة الطبية قضاها التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، وذلك لفصلهما عن بعضهما البعض من منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

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فصل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان"

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بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان"

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فصل التوأم السيامي المصري بنجاح بعد عملية استغرقت 17 ساعة.. صور

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نجاح فصل التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" بالسعودية

فصل التوأم السيامي السوري 


واستطاع الفريق الطبي والجراحي بالمستشفى برئاسة الدكتور عبدالله الربيعة فصل التوأم السيامي السوري التي استغرقت سبع ساعات ونصف الساعة وأجريت على خمس مراحل وشارك فيها 26 من الكوادر السعودية المتخصصة في فصل التوائم وكان التوأم «إحسان» متطفلًا على أخيه «بسام».

 

وتعد عملية فصل التوأم السيامي السوري  رقم 58 في سلسلة نجاحات البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، وكان التوأم إحسان يعاني من عدم وجود الجهاز البولي والتناسلي "الكليتين والحالبين والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية"، كما يعاني من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي، ولديه قصور وعيوب خلقية في الأمعاء.

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بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان"

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الجريدة الورقية