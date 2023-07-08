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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر الأولمبي يواجه المغرب فى مهمة الحفاظ على لقب الأميرة السمراء

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

يتقابل منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المغربي فى مباراة مرتقبة التى تجمع المنتخبين على ملعب الأمير مولاى عبد الله بالعاصمة المغربية فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة .

 

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تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب فى نهائي أمم أفريقيا

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قائد منتخب المغرب الأولمبي: لا أعلم الكثير عن مصر

 

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي ونظيره المغربي فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المغرب عبر شاشة بي ان سبورت اتش دي 4.

ويسعى منتخب الفرعنة الأولمبي فى الحفاظ على لقب الأميرةالسمراء، للمرة الثانية على التوالى، بعد تحقيقه اللقب فى النسخة الثالثة من البطولة، لعام 2019، بعد هزيمة منتخب ساحل العاج فى نهائي البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرزهما اللاعبان كريم العارقى الهدف الأول و رمضان صبحى الهدف الثانى ليتوج باللقب، بجانب تأهله الى أولينبياد طوكيو 2020.

وضمن البرازيلي ميكالى ولاعبيه التأهل الى ألمبياد باريس 2024  رسميا بعد هزيمة منتخب غينيا بنصف نهائي الأميرة السمراء.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة مصر والمغرب مساء اليوم السبت فى تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر والسعودية ، فيما تذاع عبر  قناة beIN Sports HD 4  بشكل حصري في الشرق الأوسط ويعلق على أحداث مبارة مصر والمغرب عصام الشوالي.

  

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