تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المغرب، مساء غد، في الكواجهة الكرتقبة التى تجمعهما بنهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب فى نهائي أمم أفريقيا

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: محمد أشرف – حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد عيد.

في خط الوسط: محمود صابر – محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: إبراهيم عادل – أسامة فيصل – مصطفى سعد ميسي.

حكم مباراة مصر والمغرب فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

اسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ “كاف” ادارة مباراة النهائي بين منتخب مصر ونظيره المغربي الى طاقم تحكيم كيني المقرر انطلاق صافرتها فى تمام الساعة الحادية عشر مساء غد السبت الموافق 8 يوليو الجاري في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها دولة المغرب.

ويدير نهائي أمم افريقيا بين مصر والمغرب الكيني بيتر واويرو كاماكو حكما للساحه ويعاونه كلا من ستيفن اليزار أونينجو من كينيا وجوناثان أنتونيو كوفي من توجو وعمر عبد القادر أرتان من الصومال وهيثم جريات حكم فيديو وديهاني بيلدا مساعد حكم فيديو من موريتانا وأبو ينجل توم من جنوب أفريقيا.

جمال علام يؤازر المنتخب الأولمبي قبل موقعة المغرب

وكان جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة قد حرص على التواجد في تدريب المنتخب الأولمبي الأول في مدينة الرباط أمس الخميس.

ورافق علام الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب والمهندس مازن مرزوق المنسق العام للمجموعة الأولى، ووصل جمال علام أمس إلى الرباط قادما من القاهرة بدعوى من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

وأدى المنتخب الأولمبي تدريباته القوية لدى وصوله الرباط قادما من طنجة التى شهدت مبارياته فى الدور الأول والدور قبل النهائي وأسفرت عن تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية وضمان الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث يتأهل من البطولة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

موعد مباراة مصر والمغرب فى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة:

تنطلق صافرة أحداث مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة "الكان" تحت 23 عامًا، في تمام الحادية عشرة من مساء السبت المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب:

تذاع المواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي حصلت على حقوق بث البطولة خلال النسخ الماضية بشكل حصري.