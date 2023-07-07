عاجل
الأرصاد توجه التحذير الأخير قبل الموجة المرتقبة.. غطاء الرأس ضرورة
الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الأرصاد توجه التحذير الأخير قبل الموجة المرتقبة.. غطاء الرأس ضرورة

غطاء للرأس خلال فترات
غطاء للرأس خلال فترات الظهيرة

 قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى شعور المواطنين بزيادة معدلات درجات الحرارة، لافتة أن درجات الحرارة تتراوح بين 34 إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 40 درجة في محافظات الصعيد.

txt

الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة والظواهر الجوية المتوقعة

txt

الأرصاد الجوية تنشر صور الأقمار الصناعية.. سقوط أمطار على القاهرة غدًا

 وحذرت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الصيادين من ارتفاع أمواج البحر المتوسط خصوصًا على شواطئ شمال الدلتا مثل دمياط وكفر الشيخ ومطرح والإسكندرية والعالمين ما بين 2 إلى 3 أمتار بدايةً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.  

 وطالبت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين ضرورة ارتداء واقي وغطاء للرأس خلال السير في الشارع أوقات الظهيرة لتجنب التعرض لضربات الشمس، وتناول السوائل.

 سر ارتفاع الرطوبة:

 وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كشفت اليوم الجمعة في تصريحات تلفزيونية، سر ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

 وأشارت إلى تعرض البلاد لارتفاع في نسب الرطوبة، ما يجعل المواطنين يشعرون بأن هناك ارتفاع في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكمية كبيرة من بخار الماء، إذ ترتفع نسب الرطوبة، ويشعر المواطن بقيم درجات الحرارة أعلى من القيم المقاسة بـ2 إلى 3 درجات. 

txt

هيئة الأرصاد الجوية تحذر مواطني سكان 5 مناطق

txt

تحذير مهم من الأرصاد الجوية (فيديو)

 وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 34 درجة مئوية نهارًا، وستصل المحسوسة إلى 36 و37 درجة مئوية، ولكن في معظم المحافظات ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية. 

 وأكدت أن الطقس سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لكن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس. 

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية .. شديدة على القاهرة الكبرى

حقيقة موجة جديدة من التقلبات الجوية في مصر.. الأرصاد تجيب

الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين.. استمرار تدهور الرؤية الأفقية

طقس اليوم.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من عاصفة رملية شديدة

هيئة الأرصاد الجوية تحذر مواطني سكان 5 مناطق

الأرصاد الجوية توجه نصائح لمواجهة العاصفة الترابية

الأرصاد الجوية تُحذِّرُ من الطقس السيء.. أمطار غزيرة على الصعيد

الجريدة الورقية