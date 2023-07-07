الأرصاد توجه التحذير الأخير قبل الموجة المرتقبة.. غطاء الرأس ضرورة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى شعور المواطنين بزيادة معدلات درجات الحرارة، لافتة أن درجات الحرارة تتراوح بين 34 إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 40 درجة في محافظات الصعيد.

وحذرت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الصيادين من ارتفاع أمواج البحر المتوسط خصوصًا على شواطئ شمال الدلتا مثل دمياط وكفر الشيخ ومطرح والإسكندرية والعالمين ما بين 2 إلى 3 أمتار بدايةً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.

وطالبت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين ضرورة ارتداء واقي وغطاء للرأس خلال السير في الشارع أوقات الظهيرة لتجنب التعرض لضربات الشمس، وتناول السوائل.

سر ارتفاع الرطوبة:

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كشفت اليوم الجمعة في تصريحات تلفزيونية، سر ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت إلى تعرض البلاد لارتفاع في نسب الرطوبة، ما يجعل المواطنين يشعرون بأن هناك ارتفاع في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكمية كبيرة من بخار الماء، إذ ترتفع نسب الرطوبة، ويشعر المواطن بقيم درجات الحرارة أعلى من القيم المقاسة بـ2 إلى 3 درجات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 34 درجة مئوية نهارًا، وستصل المحسوسة إلى 36 و37 درجة مئوية، ولكن في معظم المحافظات ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأكدت أن الطقس سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لكن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.