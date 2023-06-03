الأرصاد الجوية تنشر صور الأقمار الصناعية.. سقوط أمطار على القاهرة غدًا

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددًا من الصور للأقمار الصناعية والتي تشير إلى انتشار كثيف للسحب خلال الفترة الحالية، والتي تشير إلى فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

الأرصاد الجوية تعلن فرص سقوط الأمطار

وأوضحت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

صورة من الأقمار الصناعية

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، إذ أنه من المتوقع ان يسود غدًا طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك تحسن كامل في الأحوال الجوية وانخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة يصل الي 7 درجات، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي اليوم السبت علي القاهرة 34 درجة بعد أن كانت أمس 41 درجة.

وشهدت عدد من المحافظات ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين حيث كانت درجات الحرارة المسجلة طبقا للمحطات الأرصاد الجوية، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة ولا يوجد أي اثارة للرمال خلال هذا الاسبوع علي أن تعاود ارتفاعاتها اخر الاسبوع .

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من سوء الأحوال الجوية من الممكن أن نتعرض لها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه من المتوقع تعرض البلاد نهاية الأسبوع الجاري للأتربة الشديدة، بسب منخفض خماسيني، يصاحب ذلك رياح هابطة تسبب هذه الأتربة.

وأضافت "شاكر"، أن فصل الربيع ينتهي 21 يونيو الجاري، على أن يبدأ فصل الصيف 21 يونيو الجاري، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد.

صورة من الأقمار الصناعية

وأوضحت أن هناك حالة من الانخفاض في درجات الحرارة، مؤكدة أن البلاد شهدت بدءا من اليوم انخفاضا في درجات الحرارة بعد موجة حارة الساعات الماضية، كما أن الأيام المقبلة تشهد طقسا معتدلا في الصباح.

وتابعت: "درجات الحرارة تصل من 33 إلى 34 درجة مئوية خلاف الأيام الماضية التي تخطت الـ 40 درجة مئوية".

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني: “إن أكثر المتضررين من العاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد، مرضى حساسية الصدر”، مضيفًا: "أنا بخاف عليهم جدًا من التراب".

وأضاف أن العاصفة الترابية تتسبب في مشاكل كبيرة في الرئة، موضحًا: "عندنا نوعين من الحبيبات اللي ممكن تدخل جوة الرئة نوع كبير وآخر صغير والاتنين مفيش منهم أية مشكلة، لأن الصغير هيمشي مع الدم ويتعامل معاه الجهاز المناعي والكبير هيطرد بالكحة لكن الأخطر المتوسط واللي ممكن يعمل تليف في الرئة".

وفي ذات السياق، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، فى تصريحات تلفزيونية، “لا يزال هناك فرص لتكون العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة أثناء اليوم الجمعة، ولكنها لن تكون بنفس الكثافة”.