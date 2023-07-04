سيارة مسرعة تنهي حياة شاب بالمهندسين

لقي شخص حتفه ، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان في محافظة الجيزة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع شخص في حادث تصادم بميدان لبنان

كانت البداية بتلقى نائب مدير المباحث، إخطارًا من رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى محور 26 يوليو.

وفي الوقت ذاته ، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها طالب 21 سنة، بدراجة بخارية يقودها شخص 23 سنة، أعلى المحور من الخلف مما أدى إلى انحراف الدراجة البخارية، ومصرع قائدها في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الإرهابية»

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية الشروق الإرهابية» إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

وفي وقت مسبق ، أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض، منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وجّهت للمتهمين من الـ 9 لـ 11، تهم تلقى تدريبات على تصنيع المتفجرات.

ضبط نصاب الدقهلية

كما تكثف الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

كانت بداية الواقعة ، عقب بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من 8 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من أحد الأشخاص صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإاستيلاء على أموالهم، والتى بلغت إجمالى 2،239،000 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة، مقابل أرباح، إلّا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولّت النيابة العامة التحقيق.