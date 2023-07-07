عاجل
بعد الراكبة الأمريكية .. شخص يصاب بنوبة ذُعر داخل طائرة بسبب الأشباح (فيديو) تعليق قوي من البيت الأبيض حول انضمام أوكرانيا للناتو الكشف عن سر انتشار الموت المفاجئ بين الشباب (شاهد) 30 مليون مستخدم لـ"ثريدز" في 24 ساعة (شاهد)
الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وفيوتشر فى الدوري

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

يواجه فريق الزمالك نظيره فيوتشر مساء غدٍ فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن مناسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري العام المصري.

 

txt

الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك و فيوتشر والقناة الناقلة

txt

فيوتشر يسعى لفك عقدة الزمالك فى الدوري المصري

 

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة فيوتشر فى الدوري 

 في حراسة المرمى: محمد صبحي.

 الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح.

 الوسط: عمرو السيسي – عمر جابر – أحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: على ياسر – إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري.

تشكيل فيوتشر المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمي: محمود جنش

في الدفاع: عمرو كمال، باسم على، على الفيل، طارق طه

 في الوسط: غنام محمد، مهند لاشين، ناصر ماهر

في الهجوم: محمد فاروق، أحمد عاطف، أحمد رفعت

ترتيب الدوري المصري 

ويعتلي فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، محصلة 28 مباراة،حقق من خلالها الفوز فى 22 لقاء، وتعادل في 6 أخرين، ولم يتلقى أي هزائم حتى الان.

ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 67 نقطة، فيما يقع فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 58 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة فى جدول ترتيب المسابقة.

1- الأهلي - 72 نقطة 

2- بيراميدز - 67 نقطة

3- فيوتشر - 58 نقطة 

4- الزمالك - 56 نقطة 

5- المصري - 44 نقطة 

6- المقاولون العرب - 43 نقطة 

7- إنبي - 42 نقطة 

8- الاتحاد - 42 نقطة 

9- فاركو - 41 نقطة

10- سموحة - 36 نقطة 

11- البنك الأهلي - 35 نقطة 

12- سيراميكا كليوباترا - 34 نقطة 

13- الإسماعيلي - 34 نقطة 

14- طلائع الجيش - 33 نقطة 

15- أسوان - 33 نقطة 

16- الداخلية - 32 نقطة 

17- غزل المحلة - 32 نقطة 

18- حرس الحدود - 21 نقطة 

موعد مباراة الزمالك و فيوتشر والقناة الناقلة فى الدوري

ويتقابل فريقا الزمالك و فيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة على ملعب السلام بالجولة الـ 33 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك و فيوتشر 

 وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونظيره فيوتشر بالدوري المصري مساء غد، عبر شكبة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، والتى تبث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مواد متعلقة

الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك و فيوتشر والقناة الناقلة

فيوتشر يسعى لفك عقدة الزمالك فى الدوري المصري

الزمالك يرفض عرضاً سعودياً لضم محمد عواد

الزمالك يترقب انتهاء مهلة كهربا ويكشف آخر تطورات أزمة بوطيب

أمير عزمي: الزمالك يتحسن مع أوسوريو ويحتاج لصفقات قوية

الزمالك يضم حارس البنك الأهلي لكرة اليد
الجريدة الورقية