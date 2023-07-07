التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وفيوتشر فى الدوري

يواجه فريق الزمالك نظيره فيوتشر مساء غدٍ فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن مناسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري العام المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة فيوتشر فى الدوري

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح.

الوسط: عمرو السيسي – عمر جابر – أحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: على ياسر – إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري.

تشكيل فيوتشر المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمي: محمود جنش

في الدفاع: عمرو كمال، باسم على، على الفيل، طارق طه

في الوسط: غنام محمد، مهند لاشين، ناصر ماهر

في الهجوم: محمد فاروق، أحمد عاطف، أحمد رفعت

ترتيب الدوري المصري

ويعتلي فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، محصلة 28 مباراة،حقق من خلالها الفوز فى 22 لقاء، وتعادل في 6 أخرين، ولم يتلقى أي هزائم حتى الان.

ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 67 نقطة، فيما يقع فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 58 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة فى جدول ترتيب المسابقة.

1- الأهلي - 72 نقطة

2- بيراميدز - 67 نقطة

3- فيوتشر - 58 نقطة

4- الزمالك - 56 نقطة

5- المصري - 44 نقطة

6- المقاولون العرب - 43 نقطة

7- إنبي - 42 نقطة

8- الاتحاد - 42 نقطة

9- فاركو - 41 نقطة

10- سموحة - 36 نقطة

11- البنك الأهلي - 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا - 34 نقطة

13- الإسماعيلي - 34 نقطة

14- طلائع الجيش - 33 نقطة

15- أسوان - 33 نقطة

16- الداخلية - 32 نقطة

17- غزل المحلة - 32 نقطة

18- حرس الحدود - 21 نقطة

موعد مباراة الزمالك و فيوتشر والقناة الناقلة فى الدوري

ويتقابل فريقا الزمالك و فيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة على ملعب السلام بالجولة الـ 33 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك و فيوتشر

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونظيره فيوتشر بالدوري المصري مساء غد، عبر شكبة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، والتى تبث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.