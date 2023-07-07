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الجمعة 07 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك و فيوتشر والقناة الناقلة

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة مرتقبة أمام نظيره فيوتشر مساء غدٍ فى اللقاء الذى يجمعهما ضمن مناسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

 

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الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك و فيوتشر والقناة الناقلة 

ويلتقي الزمالك و فيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة على ملعب السلام بالجولة الـ 33 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري

 وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونظيره فيوتشر بالدوري المصري مساء غد، عبر شكبة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، والتى تبث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة فيوتشر

 في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح.

في الوسط: عمرو السيسي – عمر جابر – أحمد مصطفى زيزو.

في الهجوم: على ياسر – إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري.

تشكيل فيوتشر المتوقع أمام الزمالك

 حراسة المرمي: محمود جنش

الدفاع: عمرو كمال، باسم على، على الفيل، طارق طه

 الوسط: غنام محمد، مهند لاشين، ناصر ماهر

 الهجوم: محمد فاروق، أحمد عاطف، أحمد رفعت

 

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