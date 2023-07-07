يتقابل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أمام نظيره فيوتشر، مساء غدٍ السبت 8 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022 ـ 2023.

فيوتشر يسعى لفك عقدة الزمالك فى الدوري المصري

الزمالك لا يعرف الخسارة أمام فيوتشر في الدوري المصري:

يلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فيوتشر مساء غدٍ فى المواجهة الرابعة التى تجمع الفريقان بالدوري المصري، إذْ حقق الفارس الأبيض الانتصار في 3 لقاءات بالبطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري:

يواجه الزمالك نظيره فيوتشر في تمام التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة فى المواجهة التى تجمعهما على ملعب السلام بالجولة الـ 33 بالدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري:

تذاع أحداث مباراة الزمالك و فيوتشر في الدوري عبر شكة قنوات أون تايم سبورت، فيما تبث اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

تدريبات الزمالك:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خصوصًا على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لمواجهة فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني للاعبين خصوصًا مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل.

خاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية داخل مجمع الصالات الدولية بالنادي، بجانب تدريبات تأهيلية خفيفة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت إشراف الجهاز الفني بالفريق.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز.