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الجمعة 07 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الانتخابات الرئاسية.. بكري يكشف مصير ترشح شخص يمتلك دعمًا شعبيًّا كبيرًا

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل البدايات المبكرة لانتخابات الرئاسة 2024، مضيفًا أنه حتى الآن هناك عدد من المرشحين أعلنوا عن ترشحهم.

 أشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري اجتمع لإمكانية طرح الترشح لانتخابات الرئاسة 2024، بغض النظر عن النتائج والانتماء السياسي.

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 لفت إلى أن كل من صدر ضده حكم بات قانوني لن يتمكن من الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 حتى وإن رد إليه اعتباره وفق القانون، مشيرًا إلى أن هناك مرشحًا غائبًا عن المشهد في انتخابات الرئاسة 2024 له دعم شعبي كبير.

مصر علمت العالم البرلمانات:

 تابع: “مصر دولة علمت البرلمانات منذ 1868 في عهد الخديوي توفيق، لتتوالي السنوات بالممارسة الديمقراطية من المنابر والأحزاب والمؤتمرات الشعبية وغيرها، وفي 25 يناير كانت الهتافات (عيش - حرية - عدالة اجتماعية). 

 أكد أن الانتخابات تعني الحرية للجميع والتعبير عن الداخل بلا تضاد للنظام أو الكيان الوطني، وحينما نتحدث فالحديث يكون عن المواطن الكادح مع خدمة النظام أي كان هو النظام، جاء ذلك خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد.

 

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