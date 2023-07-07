بكري يطالب بالنزول الكثيف للانتخابات الرئاسية ويحذر من حيل الفرقعة و"كرسي الكلوب"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك رؤية شعبية بأن التحديات التي نتعرض لها ستؤثر علينا في المستقبل بالسلب.

وأضاف أن القيادة السياسية هدفها النهوض بالبلد، وذلك وفقًا لأنفوجراف نشره مجلس الوزراء بشأن اعتبار مصر الواجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا 2022.

وأشار مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الاستثمارالأجنبي زاد بسبب الطفرة في المشروعات الخضراء عام 2022، علاوة على حوافر تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر.

ولفت إلى أن القيادة المصرية تنظر للمستقبل وترى أبعاد الأزمة الاقتصادية بعين الاعتبار، وتسعى لمحاولة الخروج من تبعات تلك الأزمة لحساب الطبقات الشعبية المختلفة.

الكرسي في الكلوب

ورحب الإعلامي مصطفى بكري، بالمرشحين للانتخابات الرئاسية على اختلاف ثقافتهم وأحزابهم السياسية، داعيًا المواطنين إلى النزول بكثافة للاقتراع حتى لو كانوا غاضبين من ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية التي تسبب فيها الأزمات العالمية، لأنها على حد وصفه قضيته ومستقبله.

وتمنى بكري أن تزيد نسب التصويت وألا تكون 41% مثلما حدث في الانتخابات السابقة، محذرا في الوقت ذاته من حيل الفرقعة والوجاهة الذي يحرص عليه بعض المرشحين، وأيضًا من أسلوب “الكرسي في الكلوب” بتبني شعارات “زوروا الانتخابات ضدي وغيرها من الأساليب التي تحصن منها الشعب”.