صحيفة أمريكية تفضح نوايا واشنطن حول إرسال القنابل العنقودية لكييف

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن واشنطن تنوي تزويد كييف بالقنابل العنقودية بشكل مُؤقت حتى عام 2024، من أجل تغطية العجز الذي تُعانيه قوات نظام أوكرانيا في الذخيرة، مُشيرة في تقرير لها إلى أن القيام بهذا الأمر يعتبر "إجراءًا مُؤقتًا"، ريثما يتم ترميم النقص الذي تعانيه قوات كييف في الذخيرة التقليدية، حيث يتوقع ترميمها في ربيع العام القادم.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الجمعة، أعربت الصحيفة عن موقف أوكرانيا المتمثل بهذا الخصوص في أن الأسلحة الجديدة المذكورة ستُساعدها في هجومها المُضاد، حيث تزعم بأنها ستسمح لها باستهداف المواقع الروسية المُحصنة بشكل فعال، وتجاوز مشكلة النقص الموجود في تعداد القوة البشرية وقوات المدفعية.

ألمانيا والنمسا أعلنتا معارضتهما الفعلية لنقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا:

وأبرزت "نيويورك تايمز" أن ألمانيا والنمسا أعلنتا معارضتهما الفعلية لنقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، كما أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة موقفه المعارض لهذه الأسلحة المحرمة دوليا.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن "مثل هذه الذخائر تقتل البشر وتشوههم لفترة طويلة بعد انتهاء النزاع.. لذلك يجب وقف استخدامها على الفور".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس، أن نية الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال قنابل عنقودية إلى القوات الأوكرانية ستكون بمثابة "خطوة أخرى نحو التصعيد".

من جهته، كشف المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، عن نية بلاده اختيار قنابل عنقودية لأوكرانيا، زاعما أنها "ستُشكل أقل قدر ممكن من التهديد للسكان المدنيين".