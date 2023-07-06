أمريكا تُواصل السعي لمساعدة أوكرانيا وليس للمُفاوضات

ينصب تركيز الولايات المتحدة على استمرار المساعدة لأوكرانيا وليس المُفاوضات، حسبما أفاد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، تعقيبًا على معلومات حول اتصالات مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس، ذكر بيتس، تعقيبًا على معلومات من الصحافة الأمريكية حول اتصالات مع الزملاء والمسؤولين في روسيا، بما في ذلك إمكانية الدخول في مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية قائلًا "تُواصل الولايات المتحدة مساعداتها لكييف، وليس تنظيم مُحادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية".

وأضاف بالقول إن تركيز الولايات المتحدة "هو الاستمرار في مساعدة كييف على النجاح حتى تتمكن من التفاوض، وفقًا لشروطها الخاصة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن المزاعم القائلة بأن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بشأن الأزمة الأوكرانية في أبريل الماضي، مُزيفة وغير صحيحة.

واشنطن ترفض التعليق على تصريحات وارسو بشأن نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا:

من ناحية أخرى، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن ليس لديه ما يقوله بشأن رغبة بولندا في استضافة أسلحة نووية أمريكية.

وقال كيربي في تصريح للصحفيين إنه "ليس في جعبتي شيء. ولم نقم بأي محادثات من هذا النوع كي نقوم بمشاركتها معكم في البيانات الصحفية أو الشفوية".

وأضاف أن الولايات المتحدة من حيث المبدأ "لا تتحدث عن نشر أنظمة نووية".. وبالطبع لن أبدأ في القيام بذلك اليوم".

وصرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، في وقت سابق، أن بلاده تنوي استضافة أسلحة نووية أمريكية على أراضيها، ردًا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسيّة في بيلاروسيا.

وقبل أيام قليلة، أعلن كيربي أن واشنطن لا ترى أي نيّة لدى روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.