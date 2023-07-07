الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يرفض عرضاً سعودياً لضم محمد عواد

محمد عواد حارس الزمالك
محمد عواد حارس الزمالك

رفض نادي الزمالك العرض الذي تلقاه قبل أيام  من أحد الأندية السعودية لشراء محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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ووصل العرض السعودي لضم عواد مقابل ٣٠٠ ألف دولار وهو ما رفضه الزمالك بشكل قاطع، حيث حدد النادي قيمة إنتقال عواد بمليون دولار.

على جانب آخر أشار مرتضى منصور إلى أن إداراته ستتصرف فى مسالة أموال نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي واموال اللاعب الغاني بنيامين أشيمبونج رغم الحجز على أرصدة النادى مؤكداً ان الزمالك فتح حساب جديد لاستقبال امواله مثل فلوس كهربا والجزيرى.
وتحدث مرتضى عن فكرة خصم اموال من عقد شيكابالا لصالح سبورتنج لشبونة، مؤكداً ان هذا الامر غير صحيح، والخصم كان لصالح نادى باوك اليونانى وفى فترة ممدوح عباس.


 

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