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الجمعة 07 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مستشار الديوان الملكي السعودى يطمئن على صحة التوأم السيامي المصري "سلمى و سارة"

التوائم
التوائم

زار الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبى والجراحى فى عمليات فصل التوائم السيامية، مساء أمس التوأم السيامى المصرى سلمى وسارة بمستشفى الملك عبدالله التخصصى للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطنى بالرياض،

واطمأن الربيعة على استقرار حالة الطفلين الصحية بعد أسبوعين من إجراء عملية فصل ناجحة لهما.

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نجاح فصل التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" بالسعودية

عبر المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديره الواسع لجهود الكادر الطبى المعالج للتوأم، متمنيا الشفاء العاجل لهما.

يذكر أن سلمى وسارة كانتا تشتركان فى منطقة الرأس وأجريت لهما عملية فصل ناجحة الشهر الماضى بمستشفى الملك عبدالله التخصصى للأطفال، وشارك فيها 31 من الكوادر الطبية السعودية المتخصصة.

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