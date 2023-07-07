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الجمعة 07 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر الأوليمبي يرتدى الزي الأبيض أمام المغرب في نهائي إفريقيا

منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم عن ارتداء المنتخب المصري للفانلة البيضاء والشورت الأسود والجورب الأبيض، فيما يرتدى منتخب المغرب القميص الأحمر والشورت الأخضر والجورب الأحمر.

 

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قائد منتخب المغرب الأولمبي: لا أعلم الكثير عن مصر

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موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي أمم إفريقيا

 

 يختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة المغرب غدًا فى نهائي مرتقب بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

موعد مباراة مصر والمغرب فى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة:       

  تنطلق صافرة أحداث مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة "الكان" تحت 23 عامًا، في تمام الحادية عشرة من مساء السبت المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب:

 تذاع المواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي حصلت على حقوق بث البطولة خلال النسخ الماضية بشكل حصري.

كاف يحدد موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة: 

حددَّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ "كاف"، موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري فى اجتماعه الذى أقيم بدولة المغرب اليوم.

 قرر الـ "كاف"، إقامة مباراة السوبر بين الأهلى واتحاد العاصمة يوم الجمعة 1 سبتمبر المقبل وسيتم تحديد البلد المستضيف للبطولة لاحقًا.

 نشر الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي و اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة الأول من سبتمبر.

 توَّج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحصد المارد الأحمر لقبه الحادي عشر في تاريخه، فيما حصل اتحاد العاصمة على كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

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