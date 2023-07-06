بكرى: الرئيس السيسي نيته خالصة ويريد لمصر الوقوف على رجليها (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية لازالت تتعرض لحرب ممنهجة من قوى كارهة لها، مشيرًا إلى أن الحرب الآن هي التشكيك وبث الشائعات.



وأضاف أن الساعات الماضية شهدت تداول شائعة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرارات جديدة وأن هناك قرارا حكوميا بحظر الاستيراد لسلع معينة، وهذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة، مبينا أن هذه شائعات مغرضة تريد النيل من الدولة والتشكيك فيما تنجزه.



وأشار إلى أنه لابد من الوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة عبرت فترات عصيبة والآن تقوم بالبناء والتنمية بعد سنوات عصيبة.



ولفت إلى أن مصر بها رجال شرفاء مستعدون للتضحية من أجل بلدهم، مبينا أن هناك تنمية بجميع أرجاء الدولة وعلينا الآن النظر إلى سيناء وما تم فيها وما شهدته الدولة من تشييد بناء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.



وأوضح أن الخونة لابد من إسقاط جنسيتهم المصرية عنهم وهم مرتزقة ويعملون ضد الوطن والتشكيك في الجيش والشرطة، لافتا إلى أن مصر دولة قوية لديها قيادة سياسية كبيرة تعمل من أجل الشعب.

مؤامرة تحاوط مصر



كما أكد أن كل ما يحاك بالوطن الآن هدفه واحد فقط هو خلخلة الدولة المصرية، موضحا أن المواطن المصري لديه الوعي الكبير لما يحاك بوطنه وهناك مسار صحيح تسير عليه الدولة وتعمل على تحقيقه من أجل البناء للأجيال القادمة وما تشهده هو معجزة حقيقية خاصة ما تم في سيناء.

وأكد أن مصر تعاني من مؤامرات تحاك عليها من الشرق والغرب والجنوب ومن الشمال الشرقي وحتى من باب المندب، مردفًا: “كله شغال على مصر من أجل هدمها”.

وتابع: “الله يكون في عونك يا سيادة الرئيس السيسي، اوعى تفتكر إن الـ 50 أو الـ 60 نفر الذين يكتبون على فيسبوك وتويتر هم شعب مصر، فالشعب عمره ما يترك البلد تقع ويساند القائد الذي يكن النوايا الخالصة ويريد البلد أن تقف على رجليها”، جاء ذلك خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد.