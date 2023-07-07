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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قِس يلعن زيلينسكي بالصليب في بلغاريا.. فيديو

رجال الشرطة تحاول
رجال الشرطة تحاول منع القس

ألقى قِس لعناته على الرئيس الأوكراني زيلنسكي، خلال مرور موكبه، في العاصمة صوفيا "بلغاريا".

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه قِس وهو يرفع الصليب في منتصف الشارع أمام موكب زيلينسكي، ورغم محاولات 4 من رجال الشرطة لمنعه مما يفعله، إلا أن القس استمر في تمتمة بعض الكلمات ورفع الصليب إلى أن مر الموكب.

 

وقال أحد المتابعين للفيديو، إن تصرف القِس برفع الصليب وتمتمة بعد الكلمات، تعني صب اللعنات على زيلنسكي وإخراجه من الملّة في الاعتقاد الكنسي ويُعتبر هذا الإجراء أقسى عقوبة على الإطلاق في الديانة المسيحية.

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