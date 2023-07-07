ليلة في محبة الشاعر محمود قرني بمنتدى الشعر المصري

يقيم منتدى الشعر المصري بحزب التجمع في السابعة مساء الإثنين 10 يوليو ليلة لتأبين الشاعر الراحل محمود قرني، يشارك فيها المفكر نبيل عبد الفتاح، والروائيان عزت القمحاوي وسعد القرش، والشعراء إبراهيم داود وكريم عبد السلام وفارس خضر وعلي عطا، ويدير اللقاء الشاعر عيد عبد الحليم، وذلك في المقر المركزي لحزب التجمع 1 ش كريم الدولة ميدان طلعت حرب القاهرة.



ويعد الشاعر الراحل محمود قرني من أبرز شعراء جيل الثمانينيات، من خلال إسهاماته الشعرية المميزة عبر مجموعة من الدواوين منها حمامات الإنشاد، وطرق طيبة للحفاة، والشيطان في حقل التوت، ولعنات مشرقية، وقصائد الغرقى، وغيرها، بالإضافة إلى كتب نقدية منها لماذا يخذل الشعر محبيه؟، و فرائض الشعر ونوافل السياسة.



كما شارك محمود قرني مع مجموعة من الشعراء في تأسيس عدد من المبادرات الشعرية منها ملتقى قصيدة النثر، ومنتدى الشعر المصري.



وشارك مع عدد من الشعراء في إصدار مجلة مقدمة والخاصة بقصيدة النثر والتي صدر منها عدد واحد.

وقد وافته المنية الأسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز ٦٢ عاما.