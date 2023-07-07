أردا جولر: رفضت عرض برشلونة لعيون ريال مدريد

أبدى أردا جولر النجم الدولي التركي سعادته بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك ضمن خطة النادي الملكي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال أردا جولر لاعب ريال مدريد خلال مؤتمر تقديمه كلاعب في صفوف النادي الملكي اليوم: "العديد من الأندية اهتمت بي، لكن عندما ظهر عرض ريال مدريد تغير كل شيء، في النادي أكدوا لي أنني سألعب بشكل أساسي مع الفريق".

وتحدث النجم التركي الدولي عن عرض برشلونة قائلًا: " بمجرد ظهور ريال مدريد، كل شيء آخر فقد قيمته وأردت القدوم إلى هنا فقط، ولا أتقبل فكرة الخروج على سبيل الإعارة في الفترة الحالية ".

كما تطرق اللاعب للحديث عن النجم الكبير لوكا مودريتش قائلَا: " متأكد من أنني سأتعلم الكثير على يد هذا النجم الكرواتي، انه أفضل لاعب خط وسط في العالم، تواجدي معه في نفس الفريق شيء كبير لي ".

ريال مدريد يخطف موهبة فنار بخشة التركي

أعلن ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط أردا جولر البالغ عمره 18 عاما من فناربخشة التركي.

وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت إن جولر، الذي يلعب أيضا في المنتخب التركي، وقع مع النادي الإسباني لمدة ستة أعوام.