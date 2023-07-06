ريال مدريد يتعاقد مع أردا جولر.. رسميًا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده رسمياً مع أردا جولر لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الميركاتو الصيفي.

نشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان صحفي بخصوص الصفقة قائلا:"

اتفق نادي ريال مدريد وفنربخشة على انتقال اللاعب أردا جولر ، الذي سيرتبط بنادينا على مدى ستة مواسم مقبلة.

سيُقام غدًا ، الجمعة 7 يوليو ، الساعة 12:00 ظهرًا في مدينة ريال مدريد ، حفل تقديم أردا جولر كلاعب جديد في ريال مدريد.

بعد ذلك، ستظهر أردا جولر أمام وسائل الإعلام.

حسم مسؤولو ريال مدريد التعاقد مع أراد جولر لاعب نادي فناربخشة التركي بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي برشلونة، فى سباق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتداولت أنباء أبرزتها الصحف الإسبانية أن ريال مدريد استطاع حسم التعاقد مع أراد جولر بعد تقديم مبلغ 20 مليون يورو للحصول على خدماته خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت: “أن ريال مدريد قدم عرضًا مغريا الى موهبة فناربخشة، أكثر من 20 مليون يورو، بجانب الحصول على مكافآت إضافية فى العقد المبرم بين الطرفين”.

وسيصبح أردا جولر الصفقة الخامسة لفريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات بالميركاتو الصيفي الجاري، بعد ابرام الملكى التعاقد مع اللاعبين فران غارسيا وبراهيم دياز وجود بيلينغهام وخوسيلو.

خدعة ريال مدريد..

وكانت قد كشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أدرك تمامًا أن جولر أصبح لاعبًا ضمن صفوف برشلونة، بعد الاتفاق الذي تم بين إدارة البارسا والنادي التركي.

وأوضحت التقارير أن الملكي لن يستمر في التفاوض، بعدما علم برغبة جولر في ارتداء قميص البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

بيلنجهام يكشف عن أسرار انتقاله لـ ريال مدريد

وتعاقد بيلنجهام مع ريال مدريد هذا الصيف في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو (112 مليون دولار) ليرحل عن فريق بوروسيا دورتموند الألماني ويبدأ مشواره الجديد في قلعة سانتياجو برنابيو.