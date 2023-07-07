مستشفى بلبيس يستعد لتشغيل وحدة الماموجرام المتنقلة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، الاستعدادات الخاصة بتشغيل الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة وللكشف المبكر عن سرطان الثدي «ماموجرام»، والمتمركزة داخل مستشفى بلبيس المركزي، والتي سيتم تفعيلها والبدء في تقديم خدمتها للسيدات اعتبارا من غدٍ السبت الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٣.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة وللكشف المبكر عن سرطان الثدي «ماموجرام»، ستجري الفحوصات الطبية للسيدات كافة، وسيتم إحالة المشتبة إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن.

تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

وأشار إلى أن تشغيل الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة وللكشف المبكر عن سرطان الثدي «ماموجرام» في مستشفى بلبيس، من شأنه أن يعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة بلبيس، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أهمية تخصيص أماكن لائقة لاستراحات السيدات متلقي الخدمة، والتأكيد على تنظيم حركة دخول وخروج السيدات للوحدة المتنقلة، وتنظيم مواعيد الفحص لهن، وحسن الاستقبال والمعاملة الجيدة.

ووجه بتخصيص عيادة ثابتة بالمستشفى، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة بها، وتم ذلك على الفور أثناء الزيارة، وتجهيز وتنظيم العيادة، وعقب ذلك تفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ومن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجهاً بتنظيم المسافات البينية بين الحضانات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.

وكلف مديرة الإدارة الصحية ببلبيس ومدير المستشفى، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدة المتنقلة، للاستفادة القصوى من الماموجرام وإفادة أكبر عدد من السيدات، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع تكثيف الدعاية بنطاق مركز ومدينة بلبيس، بمشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات علي المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى توعيتهن بأهمية إجراء الفحص والمتابعة الدورية، وطرق الفحص الذاتي، مشيراً إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تستهدف إجراء الكشف والفحص الطبي علي جميع السيدات في الفئة العمرية المستهدفة بداية من عمر ١٨ عاما فأكثر.