في صباح الجمعة.. نزيف الدماء على الأسفلت مستمر من الصعيد للساحل

شهدت المحافظات المصرية، اليوم الجمعة، مسلسل من حوادث الطرق المخيفة والمتفرقة في مختلف المحافظات المصرية، والتي أسفرت عن سلسة من الوافيات والإصابات على الطرق، إثر ذلك تسرد بوابة بوابة " الوفد" في الأسطر التالية مجموعة من تلك الحوادث التي عاشتها الجمهورية.

٩إصابة في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

إصيب 9 أشخاص في حادث تصادم إنقلاب ميكروباص بطريق الكريمات، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ونقل المصابين الى المستشفى.

بدأت الأحداث بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغ يفيد بانقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 9 أشخاص بطريق الكريمات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى محل البلاغ برفقة عربات الإسعاف.

وتبين من الفحص إصابة 9 إثر اختلال عجلات القيادة، وتم نقل المصابين الى المستشف لتلقي العلاج اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب ميكروباص

مصرع شخصين وإصابة أخر في انقلاب ملاكي بطريق الواحات البحرية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب أخر إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات البحرية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بأت الأحداث بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري أسفل كوبري أبو غالب، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق دائرة قسم شرطة منشأة القناطر بطريق الواحات البحرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن برفقة سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة ثالث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم التحفظ على السيارة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر بالواقعة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصاب للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

انقلاب ملاكي

إصابة 9 في انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي

أصيب 9 مواطنين بإصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس بانقلاب سيارة ربع نقل، على رافد الطريق الدولي الساحلي قبل مدخل مدينة بلطيم نتج عنه إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف لمستشفى بلطيم النموذجي.

وجرى رفع درجة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي للدرجة القصوى للتعامل مع المصابين في الحادث، وتم الدفع بالفرق الطبية لاستقبال وفحص المصابين داخل استقبال المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بدهشور

شهد طريق مصر أسيوط الغربي، بجوار كارتة دهشور اتجاه محافظة القاهرة، حادث تصادم سيارة باخرى ربع نقل ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقل المصابين للمستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا، يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق مصر أسيوط الغربي أمام كارتة دهشور اتجاه القاهرة، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ برفقة عربات الإسعاف.

وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، وإصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقى العلاج، وتم التحفظ على السيارة والتروسيكل، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بالجيزة

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بشارع السودان نزلة كوبري فيصل، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بشارع السودان نزلة كوبري فيصل، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير المباحث الجنائية إخطارا من مفتش مباحث الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بشارع السودان نزلة كوبري فيصل، وعلى الفور انتقل العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم والقوة المرافقة له.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود حادث تصادم بين سيارة ملاكي يقودها شخص 50 سنة مصاب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، بسيارة أخرى ملاكي يقودها سائق 20 سنة سائق مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وبصحبته شخص اخر متوفي.

كما تبين أنه أثناء سير السيارة الأولي أنفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها واصطدامه بالسيارة، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى ، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن

حادث تصادم سيارتين ملاكي

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