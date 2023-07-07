انقلاب سيارة ينهي حياة شخصين بالجيزة

لقي شخصان حتفهما بينما أصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه خلال سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة آخر جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.