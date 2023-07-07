الجمعة 07 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يُحيل محمد شيحة للجنة الانضباط

محمد شيحة
محمد شيحة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ، احالة محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لادارة النادي الإسماعيلي ووكيل اللاعبين للجنة الانضباط، على خلفية التصريحات التليفزيونية التى أدلي بها خلال الساعات الماضية.

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وكان شيحة قد أدلى بتصريحات عقب مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز تضمنت تجاوزات ضد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ونائب رئيس اللجنة.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم رفضه القاطع لأي خروج عن النص ، والتصدي بكل قوة وحزم لأي تجاوزات من شأنها الاساءة لمنظومة الكرة المصرية.

ميكالي: أعلم قيمة مواهب المغرب وقادرون على تحقيق اللقب

على جانب آخر قال البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن مواجهة المغرب فى نهائي أفريقيا غدا لن تكون سهلة والمنافسة قوية، ولكننا نتطلع للفوز و التتويج بالبطولة ونمتلك جيلا واعدا وقادرا على تحقيق حلم الجمهور المصري و التتويج بالبطولة.

وتابع ميكالى قائلا : سعيد بالتواجد بينكم ، أهنئ دولة المغرب حكومة وشعبا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا ، من أول يوم والشعب يستقبلنا بحرارة ، مبروك تواجد مصر والمغرب فى النهائي وصعودنا مع إلى أولمبياد باريس ، نعلم أننا بصدد مباراة صعبة جدا فى النهائي ، وندرك قيمة المواهب المغربية ، ولكننى أتمنى واتطلع أن نعود بالكأس إلى القاهرة.

ويضيف ميكالى : أتوقع مباراة كبيرة غدا ، تكون اشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين ، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب ، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية ، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب وهذا شئ رائع ، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

 

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