اتحاد الكرة يرسل أسماء الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية

يرسل اتحاد الكرة المصري أسماء الفرق الأربعة المقرر ها أن تشارك في دوري أبطال أفريقيا عن الموسم المقبل، بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية، وذلك اليوم الأحد الثاني من شهر يوليو الجاري 2023.

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ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي بالإضافة إلى بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عن الموسم المقبل، على أن يشارك فريق فيوتشر ونادي الزمالك في كأس الكونفدرالية، وفقًا لقائمة اتحاد الكرة التي سيرسلها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

ترتيب الأندية المشاركه في البطولات القارية

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز عن الموسم الحالي برصيد 68 نقطة ثم ياتي فريق بيراميدز في المركز الثاني من الترتيب برصيد 67 نقطة.

ويأتي فريق فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق نقطة وحيده عن نادي الزمالك الذي ياتي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، حيث الطرفين المشاركين في الكونفدرالية وفقًا لاتحاد الكرة المصري.

بيراميدز يشارك للمرة الأولى

يشارك فريق نادي بيراميدز للمرة الاولى تاريخيًا في دوري أبطال إفريقيا، بعدما تواجد من قبل في نهائي كأس الكونفدرالية مرة وحيده وتواجد في نصف النهائي مرتين، في حين يشارك نادي فيوتشر للمرة الثانية في كأس الكونفدرالية بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي.

ويتواجد الزمالك بالبطولة التي توج بها في نسخة عام 2019، ويأمل في تحقيق البطولة من جديد في نسخة الموسم المقبل.

الأهلى الأكثر تتويجًا بدوري الأبطال

يشارك النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة، والتي فاز بها في النسخة الماضية على حساب فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وكان كاف قد أرسل خطاب لـ اتحاد الكرة المصري ولبقاي الاتحادات المحلية يخطرهم بضرورة إرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولاته بالموسم المقبل بنهاية شهر يونيو.

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