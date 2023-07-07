ميكالى: نمتلك جيلاً واعداً قادر على التتويج باللقب

قال البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن مواجهة المغرب فى نهائي أفريقيا غدا لن تكون سهلة والمنافسة قوية، ولكننا نتطلع للفوز و التتويج بالبطولة ونمتلك جيلا واعدا وقادرا على تحقيق حلم الجمهور المصري و التتويج بالبطولة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى حضره مع ميكالى كل من : تياجو المدرب العام وابراهيم عادل نجم المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب وخالد سرحان المترجم .

وتابع ميكالى قائلا : سعيد بالتواجد بينكم ، أهنئ دولة المغرب حكومة وشعبا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا ، من أول يوم والشعب يستقبلنا بحرارة ، مبروك تواجد مصر والمغرب فى النهائي وصعودنا مع إلى أولمبياد باريس ، نعلم أننا بصدد مباراة صعبة جدا فى النهائي ، وندرك قيمة المواهب المغربية ، ولكننى أتمنى واتطلع أن نعود بالكأس إلى القاهرة.

ويضيف ميكالى : أتوقع مباراة كبيرة غدا ، تكون اشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين ، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب ، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية ، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب وهذا شئ رائع ، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

المنتخب الأولمبي يختتم إستعدادته لمواجهة المغرب

يختتم المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة إستعداداته لمواجهة منتخب المغرب في نهائي بطولة كأس أمم افريقيا تحت 23 عاماً.

وكان المنتخب الأولمبي قد حسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس بعد الفوز على المنتخب الغيني في مباراة نصف النهائي.

ويسعى المنتخب الأولمبي لتحقيق إنجاز جديد بحصد ثاني ألقابه لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عاماً بعد فوز بلقب النسخة الماضية التي استضافتها مصر.