أمير عزمي: ميكالي يعمل في صمت بعيدًا عن البروباجندا

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أنه حزين للغاية لتراجع الكرة المصرية خلال السنوات الماضية بشكل واضح، مشددًا على أن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي يقدم عملا جيدا، لأنه يعمل في صمت بعيدا عن "البروباجندا".

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب أن يفرض اتحاد الكرة على الأندية ضرورة وجود لاعبين من مواليد 2001 بشكل أساسي في المباريات ولكن ذلك سيكون صعب للغاية، ومباراة الأهلي والإسماعيلي بالامس شهدت أخطاء بسبب جودة التصوير".

وتابع: "كل موسم نتحدث عن الصفقات ونفس الأسماء هي التي تظل مرشحة للناديين، وأتمنى أن يكون هناك أشخاص لديها أفكار جديدة".

أمير عزمي: حزين لتراجع الكرة المصرية

واضاف: "سمعت عن تشكيل لجنة لاختيار مدربي المنتخبات تضم عامر حسين، فما علاقته بالاختيارات الفنية، مع احترامي الكامل لشخصه لا يوجد خلاف شخصي معه، ولكن عامر حسين اصبح موجود في كل اللجان، (كفانا ما يحدث)، الأمور أصبح (سملك لبن تمر هندي)، للآسف نرى الأخطاء ولا أحد يتحدث، كان هناك حسام الزناتي موجود ورحل، تراجع الدوري المصري بشكل رهيب مقارنة بالدوري السعودي او الدوريات العربية".

وأكد: "الملاعب المصرية أصبحت كارثة، عكس ما نشاهده مثلا في المغرب، نرى الرمال أصبحت تدخل في عيون حراس المرمى عندما يسدد اللاعبين الكرة، هناك استادات وملاعب جيدة في مصر، مثل استاد القاهرة وبرج العرب والدفاع الجوي والسلام، لكن هناك ملاعب آخرى سيئة جدا، والتصوير التليفزيوني سيئ، والمعلقين أصبحوا يعلقون بحسب انتماءاتهم".

وأتم: "نتمنى أن يتم العمل لصالح الكرة المصرية، لابد أن يستعيد الدوري رونقه، وأتمنى فوز المنتخب الأوليمبي على المغرب، لأن روجيرو ميكالي مدرب جيد يعمل في صمت وبعيد عن البروباجندا ويريد النجاح، وأرى فيديوهات محاضراته مع اللاعبين وتحفيزه للاعبيه، ولكن أمر غريب جدا ما يطرحه الاعلام الحالي بضم 3 لاعبين كبار في الاولمبياد بدلا من اعطاء العناصر المميزة التي تعبت وبذلت الجهود من أجل الوصول لأولمبياد باريس.