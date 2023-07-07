ضبط 570 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية كفر أبو حطب من ضبط طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على كمية من السولار مقدارها 800 لتر، وكمية من البنزين 80 مقدارها 600 لتر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10304 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على المحلات التجارية واﻷكشاك بقرى الزرزمون والمسلمي والعواسجة من ضبط عدد 57 قاروصة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعار بيعها، بإجمالي كمية مقدارها 570 علبة، وتم تحرير المحاضر أرقام 10305 و 10306 و 10307 و 10308 و 10309 لسنة 2023جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بمقر الإدارة على ذمة المحاضر.

تحرير محضر ضد أصحاب أحد المخابز لإثبات مبيعات خبز وهمية

وقامت الحملة بالمرور على المخابز، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والرقابية، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 10268 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أصحاب أحد المخابز لتجميع عدد 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء.

والمحضر رقم 10269 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أصحاب احد المخابز لإثبات مبيعات خبز وهمية دون إنتاج فعلي على نظام صرف الخبز، كما قامت الحملة بتحرير 11 محضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن.