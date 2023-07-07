2552 قرصا مخدرا في حملات أمنية بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط، 2552 قرصا مخدرا في حملات مكبرة شنتها اليوم الجمعة، بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم القبض على 361 متهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .