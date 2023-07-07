غداً.. إنبي يخوض مباراة ودية إستعداداً لسموحة

يخوض الفريق الأول لنادي إنبي مباراة ودية مساء غدٍ السبت استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الكابتن تامر مصطفى المدير الفنى للفريق فى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين قبل مواجهة سموحة ، فضلا عن الاطمئنان على مستوى اللاعبين الشباب ، ومنحهم الفرصة كاملة ، لإثبات ذاتهم ، والظهور بشكل جيد.

ويستعد فريق إنبى لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل 11 يوليو الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان فريق إنبي قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى منذ 7 سنوات بعد الفوز على النجوم في مباراة الدور ربع النهائي.

تامر مصطفى: إنبي حقق إنجازاً غائباً منذ 7 سنوات

وعبر تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الأول بنادى إنبى عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفاً ، في إطار مباريات دور الــ 8 لبطولة كأس مصر .

وقال المدير الفنى لـ إنبي : «سعداء بفوزنا بالمباراة بهذه النتيجة وسعداء أكثر بتحقيق إنجاز مميز للفريق البترولى بالوصول للدور نصف النهائي لكأس مصر ، وهو الإنجاز الذى لم يتحقق منذ 7 سنوات ».

وأوضح: «قدمنا مباراة جيدة، وجميع اللاعبين أدوا ما عليهم من أدوار.. كما أن الجهاز الفني قام بإشراك أكثر من ناشئ اليوم لإكتساب المزيد من الخبرات الفنية ، وهو المطلوب خلال الفترة المقبلة ».