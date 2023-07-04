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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

إنبي يوقف مفاجآت النجوم ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

نادي انبي
نادي انبي

نجح فريق نادي إنبي في تحقيق الانتصار بثلاثية مقابل هدف وحيد على حساب نادي النجم، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022 – 2023.

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ملخص مباراة إنبي والنجوم في كأس مصر

وتمكن عبدالرحمن عماد من افتتاح التهديف للفريق البرتولي في مباراة اليوم عند الدقيقة 15 من الشوط الأول، وعاد اللاعب عبدالله خالد بتسجيل هدف التعادل للنجوم في الدقيقة 22 من نفس الشوط.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب سيف حسان الخشاب هدف التقدم لـ إنبي في الدقيقة 53، وتمكن اللاعب أحمد خليل إبراهيم من إضافة الهدف الثالث لأصحاب الأرض وتوسيع الفارق في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وشهدت مباراة إنبي والنجوم سيطرة من جانب أصحاب الأرض على مجريات اللقاء، وكان الاكثر استحواذًا على الكرة والأكثر محاولة على مرمى المنافس، لتنتهي المباراة بنتيجة يستحقها الفريق، وحاول فريق النجوم في أكثر من مرة لتقليل الفارق لكنه لم ينجح، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البترولي.

انبي يواصل الإطاحة بالمنافسين

بتلك النتيجة يكون نادي إنبي قد تأهل لنصف نهائي كأس مصر، ويواصل الإطاحة بالأندية من طريقه بعدما فاز على فريق فيوتشر في لقاء دور الستة عشر بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

على الجانب الأخر، توقفت انتصارات فريق النجوم في كأس مصر بعدما أطاح بالإسماعيلي من دور الـ 32 بهدفين دون مقابل، وتمكن من الإطاحة بنادي سموحه في دور الـ 16 من بطولة بهدف دون مقابل.

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وكان نادي إنبي قد بدأ مباراة النجوم اليوم بتشكيل مكون من البلعوطي وعلي فوزي وأحمد كالوشا ومروان داوود وأحمد صبيحه وعبد الرحمن عماد وأحمد العجوز ومحمد حمدي وسيف الخشاب ومودي ناصر وأحد اوفا.

وكان على مقاعد بدلاء الفريق البترولي عبدالرحمن سمير وصالح زايد ومحمد النحاس واحمد نادر وأحمد يوسف وخالد رضا ورفيق كابو ومصطفي شكشك ومصطفي دويدار.

 

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