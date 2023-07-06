الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

التموين: "لولا مبادرة زيرو جمارك لارتفع سعر الذهب لـ3500 جنيه".. فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

 كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، حقيقة مد مبادرة “زيرو جمارك" على واردات الذهب، التي تسببت في استقرار أسعار المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية.

txt

استقرار في أسعار الذهب مساء اليوم الخميس

txt

أسعار الذهب تواصل الانخفاض والجرام يسجل 2190 جنيها

 

 وقال “فرج” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة “الحدث اليوم” الخميس، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا خلال تعاملات اليوم، موضحًا أن عيار 21 سجل 2160 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 1851 جنيهًا، وعيار 24 سجل 2468 جنيهًا، والجنيه الذهب 17500 جنيه.

 لا قرار بشأن مد مبادرة زيرو جمارك على الذهب:

 وأوضح أن خلال الفترة الماضية دخل مصر أكثر من 454 كليو ذهب، ومن المتوقع ارتفاع دخول الذهب بكميات كبيرة لإحداث توازن أكثر في الأسعار.

 وأشاد بمبادرة “زيرو جمارك” التي أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك، لمدة 6 شهور، معربًا عن أمنيته في مدها لفترة أطول، مؤكدًا عدم وجود أي قرار بشأنها حاليًا.

 وأكد أنه لولا مبادرة “زيرو جمارك” لتخطى سعر الذهب 3500 جنيه، لافتًا أن الوقت الحالي مناسب جدًا وآمن لاقتناء الذهب، موضحًا أن الذهب مصدر قيمة ويساعد على الادخار.

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

تراجع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

التموين تكشف كواليس مقترح الإعفاء من الجمارك على الذهب

«صناعة الذهب» تكشف موعد انخفاض المعدن.. الأوقية تتخطى 3 آلاف دولار

التموين تكشف سبب مبادرة رفع الجمارك عن الذهب (فيديو)

التموين تحذر من شراء الذهب أون لاين.. وعيار 24 بـ 2949 جنيهًا

سعيد إمبابى : من الذى يقوم بتسعير الذهب فى مصر

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق
الجريدة الورقية