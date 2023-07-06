التموين: "لولا مبادرة زيرو جمارك لارتفع سعر الذهب لـ3500 جنيه".. فيديو

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، حقيقة مد مبادرة “زيرو جمارك" على واردات الذهب، التي تسببت في استقرار أسعار المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية.

وقال “فرج” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة “الحدث اليوم” الخميس، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا خلال تعاملات اليوم، موضحًا أن عيار 21 سجل 2160 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 1851 جنيهًا، وعيار 24 سجل 2468 جنيهًا، والجنيه الذهب 17500 جنيه.

لا قرار بشأن مد مبادرة زيرو جمارك على الذهب:

وأوضح أن خلال الفترة الماضية دخل مصر أكثر من 454 كليو ذهب، ومن المتوقع ارتفاع دخول الذهب بكميات كبيرة لإحداث توازن أكثر في الأسعار.

وأشاد بمبادرة “زيرو جمارك” التي أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك، لمدة 6 شهور، معربًا عن أمنيته في مدها لفترة أطول، مؤكدًا عدم وجود أي قرار بشأنها حاليًا.

وأكد أنه لولا مبادرة “زيرو جمارك” لتخطى سعر الذهب 3500 جنيه، لافتًا أن الوقت الحالي مناسب جدًا وآمن لاقتناء الذهب، موضحًا أن الذهب مصدر قيمة ويساعد على الادخار.