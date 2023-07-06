حضري ميني تشيز كيك بالشوكولاتة بخطوات بسيطة

يعتبر ميني تشيز كيك بالشوكولاتة من أشهى الحلويات التي يمكن صنعها، وفاخرة جداً من وصفات حلى التشيز كيك، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات السهلة والبسيطة، وقدمي التشيز كيك بارداً.

ميني تشيز كيك بالشوكولاتة

مقادير ميني تشيز كيك بالشوكولاتة

- بسكويت : 12 قطعة (بسكويت شوكولاتة / مكسر)

- جبن كريمي : 6 حبات (طري وقليل الدسم)

- سكر : ثلثان الكوب

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- الكاكاو : ربع كوب (غير محلى)

- البيض : 1 حبة

- بياض البيض : 1 حبة

- الشوكولاتة : ربع كوب (مذابة)

- الشوكولاتة : ثلث كوب (للتزيين)

- التوت : حسب الرغبة (طازج)

ميني تشيز كيك بالشوكولاتة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري 12 كوب كيك، وادهنيهم بالقليل من الزيت.

وزعي ملعقة كبيرة من البسكويت المكسر في قاع كل كوب.

في وعاء كبير الحجم، اخفقي الجبن بإستخدام المضرب اليدوي بسرعة متوسطة، ثم أضيفي السكر والفانيليا واستمري بالخفق حتى يكثف القوام.

أضيفي الكاكاو واخفقي، ثم البيضة، وبياض البيضة، مع الخفق جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الشوكولاتة المذابة وحركي الخليط ليتداخل.

وزعي المزيج بالتساوي في الأكواب فوق طبقة البسكويت، ثم ضعي الأكواب في صينية فرن، وأدخليها إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركي الأكواب جانباً حتى تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة لحوالي ساعتين حتى تبرد تماماً.

أخرجي التشيز كيك من الأكواب، وزينيه بطبقة من الشوكولاتة، وحبات التوت الطازج وقدميه بارداً.