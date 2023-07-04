الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

حضري كيكة التمر بدون سكر وبخطوات بسيطة

كيكة التمر
كيكة التمر

تعتبر كيكة التمر الهشة بدون سكر من أشهي الحلويات بالتمر بوصفات مميزة وبسيطة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة التمر وبدون إضافة للسكر بالطعم الفاخر.

كيكة التمر

مقادير كيكة التمر

- دقيق : كوب وربع
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- ملح : ثمن ملعقة صغيرة
- الزبدة : ربع كوب
- حليب : ربع كوب (خالي الدسم)
- البيض : 1 حبة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- التمر : كوب ونصف (منزوع النواة ومهروس)
- لوز : 2 ملعقة كبيرة (مطحون)

كيكة التمر
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طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
ادهني قالب الكيك بالقليل من الزيت ورشة دقيق.
في وعاء الخلط، اخلطي المكونات الجافة الدقيق، والبيكنج باودر، والملح.
في وعاء آخر، اخلطي المكونات السائلة البيض، والفانيليا، والحليب.
أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة مع إضافة الزبدة واخلطي حتى تحصلي على مزيج سميك القوام.
أضيفي اللوز والتمر مع التقليب، ثم اسكبي الخليط في قالب الكيك.
أدخلي القالب إلى الفرن المحمى مسبقاً لمدة 40 دقيقة أو حتى تتأكدي من نضوجه.
أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد وقدميه بارداً

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